Minik tenisçilerin turnuva heyecanı

İstanbul Tenis Eğitim Spor Kulübü tarafından organize edilen 12 Yaş Tenis Turnuvası bugün başladı.

Minik tenisçilerin turnuva heyecanı… Turnuvada 173’ü erkek 127’si kız toplam 300 minik tenisçi mücadele ediyor. Erkekler 12 kızlar 16 grupta maçlara çıkacak.

İTESK antrenörlerinden aynı zamanda turnuvanın direktörü Ömer Aldınlar minikler şampiyonasında mücadele verecek tüm çocuklara başarılar diledi. Benzer turnuvaları her yıl yaptıklarını hatırlatan Aldınlar, bu tür organizasyonların küçük yaş oyuncuların gelişimini desteklediğini söyledi. İstanbul’daki turnuva 2 Nisan pazar günü yapılacak son maçlar ve ödül töreniyle sona erecek.