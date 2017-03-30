Mustafa Denizli: Bu şehir yaşayacak, biz yaşayacağız

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Türkiye ile Moldova arasında Eskişehir'de oynanan özel karşılaşma sonrası yorumlarda bulundu. Denizli, Eskişehir'in Milli Takım'a olan desteğini her zaman ortaya koyabilecek bir şehir olduğunu söyledi.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde takımını Bandırma maçına hazırlayan Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Milli Takım’ın ilk kez Eskişehir’de sahaya çıkmasıyla ilgili bir soru yöneltilen Denizli, Eskişehir’in bunu hak ettiğini söyledi. Milli Takım’ın puan maçlarını Eskişehir’de oynaması ile daha güzel görüntülerin ortaya çıkacağını belirten Denizli, “A Milli Takım’ın şehre verdiği heyecan, son derece farklı. Benim Milli Takım da bulunduğum zaman aklımda iki tane şehir vardı, Bursa ve Eskişehir. Bursa’nın koşulları o zaman daha uygundu. O yüzden birçok maçımızı Bursa’da oynadık, ama Eskişehir hep aklımızdaydı. Böyle bir imkan da var, yani bu değerlendirmeyi federasyon da, Milli Takım da, kamuoyu da yapmak durumunda. Çünkü Eskişehir Milli Takım’a son Moldova maçıyla verdiği desteği ve o güzel görüntüyü her zaman ortaya koyabilecek bir şehir. Bu bir hazırlık maçıydı. Yani benim gözümde hazırlık maçlarının önemi de yoktur. Eskişehir bir hazırlık maçında bu tabloyu ortaya koyuyorsa, bundan sonraki puan maçlarında, hele de Milli Takımımız iddialı bir konuma geldiğinde burada olağanüstü görüntüler olacaktır. Eskişehir bunu hak eder. Yani stadıyla, insanıyla, atmosferiyle. Milli Takım hocamızla ve yöneticilerimizle de görüştük. Onların da fevkalade olumlu baktığını biliyorum” dedi.

“BU LİGİN VERDİĞİ HEYECANI BİR ÜST LİGDE GÖREMİYORUZ”

TFF 1. Lig’in 26. haftasında Bandırma deplasmanına gidecek olan Eskişehirspor’da ise çalışmalar devam ediyor. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, dar alanda pas çalışması ve taktik oyunu ile devam etti.

Bandırma takımının 15 günlük arayı iyi değerlendirdiğini ifade eden Mustafa Denizli, Süper Lig’de bile TFF 1. Lig kadar heyecanın olmadığını belirtti. Kalan 9 haftayı en ince ayrıntısına kadar değerlendirdiklerinden bahseden Denizli, “Bu haftaki rakibimiz, ligde zor anlar yaşayan bir konumda. Dolayısıyla aşağı yukarı 15 günlük maç olmayan bir süreci de kampla Antalya’da değerlendirdi. Bu da bizim maça hangi bakış açısıyla geldiklerini çok net gösteriyor. Tabi bir hedefe varmak istiyorsanız, düşüncelerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, bunların hepsi ile karşılaşacağınızı bilmeniz lazım. Biz de biliyoruz. Çizgimiz iyi, önümüzdeki 9 haftayı çok ince detaylarıyla değerlendiriyoruz. Kimlerle nerede oynayacağız? Ne yapabiliriz? Hiç kayıpsız geçme imkanımız var mı? O da ihtimal dahilinde, eğer bazı kayıplar yaşarsak bunları nerede yaşayalım? Bu hesaplar bizim için son derece önemli. Durum budur, yani Bandırma maçı inşallah düşündüğümüz gibi geçecek. Bu şehir yaşayacak, biz yaşayacağız. Bu mutlu görüntü devam edecek. Bizim bir üstümüzde ve bir altımızda bulunan takımlar hocalarını değiştirme lüzumu hissetti. Oraya da son derece deneyimli ve başarılı teknik direktörler geldi. Yani bu ligin verdiği heyecanı bir üst ligde görmüyoruz, göremiyoruz. Zaten sayısal olarak da bu heyecanı yaşamaları mümkün değil” şeklinde konuştu.