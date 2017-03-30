Obradovic: Mümkün olan en iyi oyunumuzu oynayacağız

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Real Madrid karşısında eksik oyuncularının olduğunu belirterek, "Mümkün olan en iyi oyunu oynayacağız. Şimdi eksik oyuncularımız nedeniyle üzülme değil, bu maçın önemini anlama zamanı" dedi.

Fenerbahçe, THY Euroleague 29. hafta maçında yarın TSİ 22.00’de Real Madrid ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, lider ile oynayacaklarının altını çizerek, “Rakibimiz tam kadro olarak bu maça çıkacak. Ancak daha da önemlisi, bir takım olarak oynuyorlar ve her pozisyonda kaliteli oyunculara sahipler. Çok zor bir maç olacağını biliyoruz ancak, bu mücadelenin bizim için öneminin de farkındayız. Kadromuzda sakatlık sorunları olduğunu biliyoruz ancak mümkün olan en iyi oyunu oynayacağız. Şimdi eksik oyuncularımız nedeniyle üzülme değil, bu maçın önemini anlama zamanı” diye konuştu.

Yıldız basketbolcu Jan Vesely ise, “Çok zor bir maç olacak. Son iki karşılaşma her iki takım için de oldukça önemli. Konsantre olmalı ve galibiyet için 40 dakika boyunca mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı.