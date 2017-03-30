Pınar Karşıyaka, Avrupa’ya veda etti

İlk maçı 3 sayı farkla kazanan Pınar Karşıyaka, deplasmanda Umana Reyer Venezia'ya 74-66 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final serisinde Pınar Karşıyaka, evinde 74-71 kazandığı ilk maçın rövanşında Umana Reyer Venezia’ya İtalya’da 8 sayı farkla mağlup olarak Final Four’a kalamadı: 74-66. Palasport Talierco’da oynanan karşılaşmada 100 civarında Karşıyakalı taraftar takımlarına destek verdi. İlk 3 periyotta rakibiyle başa baş oyun ortaya koyan temsilcimiz, son bölümdeki kötü performansıyla yenilmekten kurtulamadı. Karşıyaka’da ilk yarının sonunda soyunma odasına giderken bir pozisyon nedeniyle tartışan Summers ve Green kavga etti. Green’e vurmaya çalışan Summers’ı Genel Menajer Selim Çınar ve diğer oyuncular yatıştırdı. Maç öncesi Osmanlı Devleti ile Haçlı Donanması arasında yaşanan 1571 İnebahtı Deniz Savaşı’na atıfta bulunan pankartlar açan Venedikli taraftarlar üçüncü periyotta da temsilcimize yabancı maddeler yağdırdı.

Ev sahibi Umana Reyer, maça hızlı başlayıp üstünlüğü eline alsa da Pınar Karşıyaka, Owens’ın pota altından basketleriyle oyuna denge getirdi. Kaf-Kaf, Muhammed’in 3 sayılık basketiyle periyodu 1 sayı farkla, 20-19 geride tamamladı. İkinci periyotta etkili bir performans ortaya koyan temsilcimiz, Brown’ın basketiyle ilk kez 27-26 öne geçti. Üstünlüğünü periyot sonuna kadar sürdüren Karşıyaka, soyunma odasına 39-36 önde gitti. Üçüncü periyotta Pınar Karşıyaka, Owens ve Brown’ın etkili performansıyla farkı 6 sayıya kadar çıkarsa da oldukça sert savunma yapan ev sahibi Umana Reyer, 10-0’lık seriyle yeniden öne geçti. Son 10 dakikalık bölüm 53-51 İtalyan temsilcisinin üstünlüğüyle başladı. Dördüncü periyotta taraftarının desteğini iyice eline alan ev sahibi ekip, temsilcimizin üst üste hücumlardan boş dönmesinden yararlanıp farkı 3 dakika içinde 12 sayıya çıkardı. Kaf-Kaf’ın son bölümdeki çabası tura yetmedi: 74-66.

SALON: Palasport Taliercio

HAKEMLER: Antonio Conde (İspanya), Marek Cmikiewicz (Polonya), Sasa Maricic (Sırbistan)

UMANA REYER VENEZIA: Haynes 11, Peric 11, Bramos 7, Ortner 6, Mcgee 6, Ejim 16, Tonut, Filloy 7, Ress 2, Viggiano 8PINAR KARŞIYAKA: Green 2, Brown 22, Ponitka 5, Summers 1, Owens 16, Muhammed 13, Soner, Petway 7

1. PERİYOT: 20-19

İLK YARI: 36-39

3. PERİYOT: 53-51

5 FAUL: Bramos (38.39) (Umana Reyer)