Pursaklar’ın Sultanları destan yazdı

Türkiye Voleybol Bayanlar 1. Lig Bayanlar Final Etabında ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı final etabını üçüncü olarak tamamladı.

Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu’nda oynanan Türkiye Voleybol Bayanlar 1. Lig Bayanlar Final Etabı tamamlandı. Kısıtlı imkanlarla büyük başarı elde eden Pursaklar'ın Sultanları finale damga vurdu. Başkent'in gururu olan Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı son maçında Samsun Büyükşehir Belediyesi ile karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 25-12, 22-25, 21-25 ve 27-29'luk setlerle Pursaklar Voleybol İhtisas Takımı galip gelerek final etabını üçüncü tamamladı. Pursaklar'ın Sultanları bu mücadelesi ile spor camiasından büyük övgü aldı.

“Pursaklar'ı başarıyla temsil ettik”

Pursalar Voleybol İhtisas Takımı'nın başarısının arkasındaki isimlerden Antrenör Salih Yergin yaptığı değerlendirmede voleybol takımının önemli bir başarıya imza attığını belirterek şunları söyledi: “Sezon boyunca büyük bir disiplinle çalıştık. Her maçı kazanmak için saha çıktık. Takım olarak başarıya odaklandık. Belediye Başkanımız Sayın Selçuk Çetin, Kulüp Başkanımız Sayın Nedim Erçetin, taraftarlarımızın desteği ve sporcularımızın özverili gayretleriyle ligi başarıyla tamamlayıp Bursa'da yarı final ve final mücadelesine hak kazandık. Zorlu rakiplerimize karşı güzel bir mücadele ortaya koyduk. Bizler zor şartlarda çalışan, kısıtlı imkanlarla bu başarıları elde eden bir takımız. Pursaklar'ı en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Sporcularıma başarılar diliyorum. Spora destek veren herkese teşekkür ediyorum.”