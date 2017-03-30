Şenol Güneş: Büyük oyuncuların davranışları da büyük olur

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Vincent Aboubakar'ın geleceği hakkında konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son zamanlarda gördüğü kırmızı kartlarla ön plana çıkan Vincent Aboubakar ile ilgili konuştu. Kamerunlu’nun iyi bir oyuncu olduğunu düşündüğünü söyleyen Güneş, onun Olympiakos ve Dinamo Kiev maçında yaptıklarını hatalı bulduğunu söyledi. Aboubakar’ın eksiklerinin bulunduğunu dile getiren deneyimli teknik adam onun hakkındaki kararı sezon sonu vereceklerini söyledi.

Güneş, “Aboubakar çok çalışkan çok istekli. Bazı eksikleri olduğu için kulübü kiralık olarak gönderdi. Her geçen gün iyi olduğunu düşünüyorum. Fiziksel olarak bir sıkıntısı yok ama teknik taktik olarak eksikleri var. Hiç beklenmeyen bir şekilde Olympiakos maçında kafa attı. Onları artık gündeme getirmemek gerekiyor. Büyük oyuncuların davranışı da büyü k olur. Cezasını almıştır. Eleştiri için yapmak istemiyorum ama Aboubakar’ın kaleciye yaptığı harekete kart verilmez. İçine kapanıklığı var biraz. Adaptasyon süreci devam ediyor. İnsanlık dışına çıkacak bir boyuta getirdik olayı. İnsanlar beklenmedik hata yaptıkları zaman onlara uyarı gelir. Olympiakos maçında yaptığını yanlış buluyorum. Onun dışında işini seven, çalışan bir oyuncu. Sezon sonunda karar vereceğiz. Kiralık oyuncumuz.İyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve daha iyi oyuncu olduğunu biliyorum.” diye konuştu.

OYUNCUYA TEPKİ GÖSTERİLMESİNİ İSTEMİYORUM

Hazırlık maçında yediği hatalı golden dolayı Tolga Zengin’e taraftarca gösterilen tepkinin yanlış olduğunu söyleyen Güneş, “Taraftarlarımızın hiçbir oyuncuya tepki göstermesini istemiyorum. Daha önce Olcay’a oldu, şimdi de Tolga’ya. Bu doğru değil. Onları yargılamaya kalktığımızda oyuncuyu yok etmiş oluruz. Olcay da, Tolga da bu takıma büyük katkılar verdi. Evet, hata yaptı ama onu dışlamak kulübü de zarara uğratır. Hala da kaptanlık yapmaya devam ediyor. Evet hatalı gol yemiştir. Bunu kendisi de söyler. Onu dışlamak, diğer oyuncuları da kulübü de zarara uğrattı.”