Şenol Güneş’in kızından basın mensuplarına pasta

Şenol Güneş'in kızı Günçe Güneş, basın mensuplarına siyah-beyaz renklerle süslediği pastayı ikram etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in düzenlediği basın toplantısının ardından deneyimli çalıştırıcı medya mensuplarına sürpriz yaptı.

Güneş’in Kızı Günçe Güneş, Nevzat Demir Tesisleri’ne bir pasta gönderdi. Deneyimli teknik adam toplantının ardından pastayı kesti ve medya mensuplarına ikram etti. Kızı Günçe’nin pasta işleriyle uğraştığını ve çok yetenekli olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcının, pasta konusunda da yaptığı konuşmalar dikkat çekti.

Şenol Güneş’in, kızının yaptığı pasta işiyle alakalı verdiği bilgiler dikkat çekerken, kendisinin de pastayı çok sevdiğini söyledi. İkram edilen pastadan alan basın mensupları da pastayı beğenerek yedi.