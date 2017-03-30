Şenol Güneş’ten Emre Mor açıklaması

Beşiktaş'ın Emre Mor ile temasta olduğu iddialarına Şenol Güneş'ten yanıt geldi. Kurt çalıştırıcı genç oyuncunun şu anda gündemlerinde olmadığını söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında Emre Mor hakkında gelen soruyu yanıtladı. Beşiktaş’ın Dortmund’a transfer olamadan önce genç oyuncu ile görüştüğünü ifade eden Güneş, milli futbolcuyu beğendiğini ama şu anda gündemlerinde olmadığını söyledi.

Şenol Güneş, “Transferde benim adıma çok yazılan çizilen oyuncular var. Ben oyuncularıma güveniyorum. Sahaya çıkan her oyuncuya destek olalım. Emre mor yetenekli ve çok iyi bir oyuncu. Dortmund’a transfer olmadan önce Beşiktaş’ın görüşmeleri oldu. Şu anda ise bana gelen bir bilgi yok. Başkan bana bir şey söylemedi. Beğendiğim bir oyuncu, umarım dünya çapında bir yıldız olur. Şu anda gündemimizin başında böyle bir şey yok.” diye konuştu.

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