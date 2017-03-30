Süper Lig’de 26. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Maç programı ve yönetecek hakemler şu şekilde:
1 Nisan Cumartesi
13.30 Akhisar Belediye Spor- Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan
16.00 Aytemiz Alanyaspor- Kasımpaşa : Hüseyin Göçek
19.00 Karabükspor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım
19.00 Antalyaspor-Kayserispor : Fırat Aydınus
2 Nisan Pazar
16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
16.30 Osmanlıspor-Gaziantepspor: Halis Özkahya
19.00 Beşiktaş -Gençlerbirliği: Serkan Çınar
19.00 -Atiker Konyaspor -Bursaspor: Ali Palabıyık
3 Nisan Pazartesi
20.00 Galatasaray- Adanaspor: Yaşar Kemal Uğurlu