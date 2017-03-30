Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Süper Lig’de 26. hafta hakemleri açıklandı

Milli aranın ardından heyecanın yeniden başlayacağı Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
15:3030 Mart 2017
0
Süper Lig’de 26. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Maç programı ve yönetecek hakemler şu şekilde:

1 Nisan Cumartesi

13.30 Akhisar Belediye Spor- Medipol Başakşehir: Mete Kalkavan

16.00 Aytemiz Alanyaspor- Kasımpaşa : Hüseyin Göçek

19.00 Karabükspor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım

19.00 Antalyaspor-Kayserispor : Fırat Aydınus

2 Nisan Pazar

16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

16.30 Osmanlıspor-Gaziantepspor: Halis Özkahya

19.00 Beşiktaş -Gençlerbirliği: Serkan Çınar

19.00 -Atiker Konyaspor -Bursaspor: Ali Palabıyık

3 Nisan Pazartesi

20.00 Galatasaray- Adanaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

Etiketler
spor toto süper lig
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER