Teknik direktör çöplüğü Türkiye!

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon 25. hafta itibariyle 15 teknik adam değişikliği yapıldı. 12 takımın teknik direktör değişikliğine gittiği Spor Toto Süper Lig, Avrupa’da en çok teknik direktör değiştiren lig oldu.

Ligde 25 hafta geride kalırken Avrupa'da İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'i geride bırakan Spor Toto Süper Lig'de toplam 15 teknik direktör değiştirilirken, 27 teknik direktör görev aldı. Avrupa'da en çok teknik adam değiştiren lig Spor Toto Süper Lig olurken, onu 10 değişiklik ile Almanya Bundesliga takip etti. Avrupa'nın en az teknik direktör değiştiren ligleri ise İtalya Serie A ve İngiltere Premier Lig oldu.

İngiltere Premier Lig

Avrupa'nın en prestijli liglerinden olan İngiltere Premier Lig'de bu sezon 5 takım 7 kez teknik direktör değişikliğine gitti. Premier Lig'de en fazla teknik adam değiştiren takım ise 3 teknik direktör değişikliği ile Sweansea City oldu.İngiltere Premier Lig'de bu sezon teknik direktör değiştiren takımlar şu şekilde:

Leicester City: Claudio Ranieri, Craig Shakespeare (Devam ediyor)Crystal Palace: Alam Pardew, Sam Allardyce (Devam ediyor)Sweansea City: Francesco Guidolin, Bob Bradley, Alan Curtis, Paul Clement (Devam ediyor)Hull City: Mike Phelan, Marco Silva (Devam ediyor)Middlesbrough: Aitor Karanka, Steve Agnew (Devam ediyor)

İtalya Serie A

Avrupa'da en az teknik adam değişikliğinin görüldüğü bir diğer lig olan İtalya Serie A'da bu sezon 5 takımda 7 teknik direktör değişikliği yapıldı. Seri A'da en çok teknik adam değiştiren takım ise 3 kez ile Palermo oldu.İtalya Serie A'da bu sezon teknik direktör değiştiren takımlar şu şekilde:

Inter: Frank de Boer, Stefano Pioli (Devam ediyor)Udinese: Giuseppe Iachini, Luigi Delneri (Devam ediyor)Genoa: Ivan Juric, Andrea Mandorlini (Devam ediyor)Palermo: Davide Ballardini, Roberto De Zerbi, Eugonio Corini, Diego Lopez (Devam ediyor)Pescara: Massimo Oddo, Zdenek Zeman (Devam ediyor)

İspanya La Liga

İspanya La Liga'da bu sezon 7 takımda 10 teknik adam değişikliği yaşandı. La Liga'da en çok teknik direktör değiştiren takımlar ise ikişer kez ile Valencia, Malaga ve Osasuna oldu.

La Liga'da bu sezon teknik direktör değişikliği yapan takımlar şu şekilde:

Deportivo La Coruna: Gaizka Garitano, Pepe Mel (Devam ediyor)Real Betis: Gus Poyet, Victor Sanchez (Devam ediyor)Valencia: Pako Ayestaran, Cesare Prandelli, Voro (Yardımcı teknik direktör)Malaga: Juande Ramos, Marcelo Romero, Michel (Devam ediyor)Sporting Gijon: Abelardo, Rubi (Devam ediyor)Granada: Paco Jemez, Lucas Alcaraz (Devam ediyor)Ossasuna: Martin Monreal, Joaquin Caparros, Petar Vasiljevic (Devam ediyor)

Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de bu sezon 6 takım teknik direktör değişikliği yaparken, bu takımlarda toplam 7 kez teknik direktör değiştirildi. Ligue 1'de en çok teknik direktör değiştiren takım ise 3 değişiklik ile Lille oldu.Fransa Ligue 1'de bu sezon teknik direktör değiştiren takımlar şu şekilde:

Olympique Marsilya: Frank Passi, Rudi Garcia (Devam ediyor)Nantes: Rene Girard, Sergio Conceiçao (Devam ediyor)Lille: Frederic Antonetti, Patrick Collot, Frank Passi (Devam ediyor)Montpellier: Frederic Hantz, Jean- Louis Gasset (Devam ediyor)Bastia: Francois Ciccolini, Rui Almeida (Devam ediyor)Lorient: Sylvain Ripoll, Bernard Casoni (Devam ediyor)

Almanya Bundesliga

Bundesliga bu sezon teknik direktör değişikliği konusunda Spor Toto Süper Lig'i takip ederken, 8 takım sezona başladığı çalıştırıcılar ile yollarını ayırdı. Bu takımlarda 10 kez teknik direktör değişikliği yaşandı. Almanya Bundesliga'da bu sezon en çok teknik direktör değiştiren takımlar ise ikişer kez ile Wolfsburg ve Dramstadt oldu.

Bundesliga'da bu sezon yaşanan teknik adam değişiklikleri şu şekilde:

Mönchengladbach: Andre Schubert, Dieter Hecking (Devam ediyor)Bayer Leverkusen: Roger Schmidt, Tayfun Korkut (Devam ediyor)Werder Bremen: Viktor Skrpnyk, Alexander Nouri (Devam ediyor)Augsburg: Dirk Schuster, Manuel Baum (Devam ediyor)Wolfsburg: Dieter Hecking, Valerien Ismael, Andries Jonker (Devam ediyor),Hamburg: Bruno Labbadia, Markus Gisdol (Devam ediyor)Ingolstadt: Markus Kauczinski, Maik Walpurgis (Devam ediyor)Dramstadt: Nobert Meier, Ramon Berndroth, Torsten Frings (Devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig, teknik direktör istikrarı bakımından Avrupa’nın gerisinde kaldı. Süper Lig’de bu sezon 25. hafta geride kalırken 12 takımda teknik direktör değişikliği yaşandı. Türkiye’de en fazla teknik direktör değiştiren takımlar ise ikişer kez ile Gaziantepspor ve Akhisar Belediyespor oldu. Spor Toto Süper Lig, Avrupa ligleri arasında en fazla teknik direktör değişikliği yaşanan lig oldu.Spor Toto Süper Lig'de bu sezon teknik direktör değişikliği yapan takımlar şu şekilde:

Gaziantepspor: İsmail Kartal, İbrahim Üzülmez, Bülent Uygun (Devam ediyor)Akhisar Belediyespor: Cihat Arslan, Tolunay Kafkas, Okan Buruk (Devam ediyor)Kasımpaşa: Rıza Çalımbay- Kemal Özdeş (Devam ediyor)Kardemir Karabükspor: Igor Tudor, Zoran Barisic (Devam ediyor)Kayserispor: Hakan Kutlu, Sergen Yalçın (Devam ediyor)Gençlerbirliği: İbrahim Üzülmez, Ümit Özat (Devam ediyor)Antalyaspor: Jose Morais, Rıza Çalımbay (Devam ediyor)Galatasaray: Jan Olde Riekerink, Igor Tudor (Devam ediyor)Bursaspor: Hamza Hamzaoğlu, Mutlu Topçu (Devam ediyor)Osmanlıspor: Mustafa Reşit Akçay, Hamza Hamzaoğlu (Devam ediyor)Aytemiz Alanyaspor: Hüseyin Kalpar, Saffet Susic (Devam ediyor)Adanaspor: Kroslav Jurcic, Levent Şahin (Devam ediyor)