TFF 1. Lig’de haftanın hakemleri

TFF 1. Lig’in 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklanan TFF 1. Lig’in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:
1 Nisan Cumartesi
13.00 Büyükşehir Gaziantepspor – Boluspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Mersin İdmanyurdu – Şanlıurfaspor: Alper Ulusoy
16.00 Bandırmaspor – Eskişehirspor: Özgür Yankaya
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor – Elazığspor: Koray Gençerler
2 Nisan Pazar
13.00 Sivasspor – Manisaspor: Serkan Tokat
13.00 Denizlispor – Altınordu: Caner Ak
16.00 Adana Demirspor – Ümraniyespor: Ali Şansalan
17.00 Göztepe – Giresunspor: Volkan Bayarslan
3 Nisan Pazartesi
18.30 Samsunspor – Balıkesirspor: Suat Arslanboğa