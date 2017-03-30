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TFF 1. Lig’de haftanın hakemleri

TFF 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
16:1930 Mart 2017
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TFF 1. Lig’de haftanın hakemleri

TFF 1. Lig’in 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklanan TFF 1. Lig’in 26. haftasında oynanacak karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

1 Nisan Cumartesi

13.00 Büyükşehir Gaziantepspor – Boluspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Mersin İdmanyurdu – Şanlıurfaspor: Alper Ulusoy

16.00 Bandırmaspor – Eskişehirspor: Özgür Yankaya

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor – Elazığspor: Koray Gençerler

2 Nisan Pazar

13.00 Sivasspor – Manisaspor: Serkan Tokat

13.00 Denizlispor – Altınordu: Caner Ak

16.00 Adana Demirspor – Ümraniyespor: Ali Şansalan

17.00 Göztepe – Giresunspor: Volkan Bayarslan

3 Nisan Pazartesi

18.30 Samsunspor – Balıkesirspor: Suat Arslanboğa

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tff 1.lig
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