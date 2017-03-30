VakıfBank 3 -1 Beşiktaş / Maç özeti

Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final rövanş karşılaşmasında Beşiktaş'ı 3-1 yenen VakıfBank, yarı finale yükseldi. VakıfBank, deplasmandaki maçta 3-2 galip gelmişti.

Normal sezonu lider tamamlayan VakıfBank, play-off çeyrek final rövanş maçında evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1'lik sonuçla yendi. Bu sonuçla sarı-siyahlılar, yarı finale yükseldi.

Maça etkili servisler ve iyi hücumla başlayan VakıfBank ilk teknik molayı 8-4 önde geçti. İkinci teknik molada avantajını 16-9’a taşıyan sarı-siyahlılar, ilk seti 25-21’lik sonuçla kazanıp 1-0 öne geçti. İkinci sete Zhu Ting’in sayılarıyla iyi bir giriş yapan VakıfBank, ilk teknik molaya 8-4’lük avantajla girdi. İkinci teknik molada 16-10’u bulan sarı-siyahlılar 25-15’le durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü seti 25-22 kazanan Beşiktaş skoru 2-1’e getirdi. Dördüncü sette VakıfBank, ilk teknik molaya 8-6’yla geride girdi. Gözde ve Zhu’nun skorda öne çıkmasıyla ikinci teknik molayı 16-13’le avantajlı tamamlayan sarı-siyahlılar seti 25-14, maçı da 3-1 kazandı. VakıfBank’ta maçın en skorer oyuncusu 21 sayıyla oynayan Zhu Ting olurken, 15 sayı üreten Lonneke Sloetjes ve 14 sayı bulan Gözde Kırdar da galibiyette pay sahibi oldu.

VakıfBank 3 -1 Beşiktaş

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Ramazan Çevik, Esat Danzili

VAKIFBANK: Gözde Kırdar, Melis Gürkaynak, Lonneke, Zhu Ting, KübraÇalışkan, Naz Akyol (Gizem Örge, Özge Yurtdagülen, Cansu Çetin)BEŞİKTAŞ: Rousseaux, Tuğba Şenoğlu, Van Hecke, Çağla Akın, ZehraGüneş, Yasemin Güveli (Bihter Dumanoğlu, Humay, Gizem Giraygil, Dilara Bilge)

SETLER: 25-21, 25-15, 22-25, 25-14

SÜRE: 108 dakika (30, 23, 32, 23)