Velimir Perasovic galibiyetin şifresini anlattı

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, "Maça çok hızlı başladık ve çok iyi sayılar bulduk ilk 5 dakikada. Onların hücumlarını iyi savunma ile durdurduk" dedi.

Euroleague 29. hafta maçında Anadolu Efes, Olympiakos’u 77-69’luk skorla mağlup etti.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Perasovic, “Bence Olympiakos’a karşı oynuyorsanız her maç zor maçtır. Her zaman bütün güçlerini ortaya koyuyorlar. Bence Euroleague’in en iyi savunma yapan takımı ama biz hücumda iyi sayılar bulduk. Maça çok hızlı başladık ve çok iyi sayılar bulduk ilk 5 dakikada. Onların hücumlarını iyi savunma ile durdurduk. Hücum ribaundlarına izin vermedik. Olympiakos gibi bir takıma karşı böyle bir savunma yapmak gayet iyi” diye konuştu.