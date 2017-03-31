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03 Nisan 2017 20:00
GALATASARAY
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Adanaspor, Galatasaray maçına hazırlanıyor

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
13:4231 Mart 2017
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Adanaspor, Galatasaray maçına hazırlanıyor

Adanaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Osman Yereşen Tesisleri'nde, Teknik Direktör Levent Şahin yönetiminde gerçekleşen antrenman koordinasyon çalışması ile başladı.

Turuncu-beyazlı ekip antrenmanın ana bölümde taktik çalıştı. Teknik Direktör Levent Şahin taktik antrenmanında oyunu belli aralıklarda durdurup futbolculara uyarılarda bulundu.

Turuncu-beyazlı takım, Cumartesi günü saat 11.00'de Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Adana'daki çalışmasını tamamlayacak. Akdeniz ekibi aynı gün öğle saatlerinde hava yoluyla müsabakanın oynanacağı İstanbul’a gidecek. Adanaspor konaklayacağı otelde kampa girerek çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.
Etiketler
adanaspor spor toto süper lig
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