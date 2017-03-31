Akhisar Belediyespor, Okan Buruk’la sahada

Göztepe'den ayrıldıktan sonra Akhisar Belediyespor'un başına geçen Okan Buruk, ilk maçına Başakşehir karşısında çıkacak.

Spor Toto Süper Lig’de son 3 maçını kaybederek düşme hattının sınırına kadar inen Akhisar Belediyespor, 26. hafta randevusunda yarın şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir’i konuk edecek.

Manisa 19 Mayıs Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak zorlu 90 dakikayı Mete Kalkavan, Bahattin Duran ve Süleyman Özay hakem üçlüsü yönetecek. Karşılaşmanın biletleri misafir tribünü 10, maraton 11, kapalı 15 ve VIP tribünü 20 TL’den satılacak.

Adanaspor yenilgisinin ardından istifa eden Tolunay Kafkas’ın yerine teknik direktörlük görevine getirilen Okan Buruk, yeşil siyahlı ekibinin başında ilk sınavına çıkacak. Sakat ve cezalı oyuncunun bulunmadığı Akhisar Belediyespor, güçlü rakibini yenip kötü gidişe son vermeyi amaçlarken taraftarlardan destek beklediklerini söyleyen Kulüp Başkanı Hüseyin Eryüksel, “Tek hedefimiz galibiyet” dedi.

Medipol Başakşehirş, cezalı Emre Belözoğlu ile ameliyat olan Bekir ve Egemen’den yoksun olarak sahaya çıkacak.