Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
ALANYASPOR
01 Nisan 2017 16:00
AYTEMİZ ALANYASPOR
vs
KASIMPAŞA
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Alanyasporlu Guerrier doğum gününde butik açtı

Aytemiz Alanyaspor'un hücum oyuncularından Wilde Donald Guerrier, Alanya’da kendisine ait giyim mağazasının açılışını ve doğum günü kutlamasını bir arada yaptı.
17:5531 Mart 2017
0
Alanyasporlu Guerrier doğum gününde butik açtı

Aytemiz Alanyaspor oyuncularından Wilde Donald Guerrier, doğum gününde Alanya'da kendisine ait giyim mağazasının açılışını yaptı.

Haitili 28 yaşındaki oyuncu aynı zamanda doğum gününü de mağazada kutladı. Oba Mahallesi’nde yer alan mağazanın açılış kokteyline Aytemiz Alanyaspor Sportif Direktörü Taner Savut, turuncu-yeşilli futbolcular, Alanyasporlular taraftar grubu lideri Osman Tunç ve davetliler katıldı.

Açılışın ardından 28 yaşına giren Haitili futbolcu kendisi için hazırlanan ve üzerinde ’77 Happy Birthday’ yazan pastayı kesti. Guerrier’e pastadan kesilen ilk dilimi ise Emre Akbaba yedirdi.

Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER