Alanyasporlu Guerrier doğum gününde butik açtı

Aytemiz Alanyaspor oyuncularından Wilde Donald Guerrier, doğum gününde Alanya'da kendisine ait giyim mağazasının açılışını yaptı.
Haitili 28 yaşındaki oyuncu aynı zamanda doğum gününü de mağazada kutladı. Oba Mahallesi’nde yer alan mağazanın açılış kokteyline Aytemiz Alanyaspor Sportif Direktörü Taner Savut, turuncu-yeşilli futbolcular, Alanyasporlular taraftar grubu lideri Osman Tunç ve davetliler katıldı.
Açılışın ardından 28 yaşına giren Haitili futbolcu kendisi için hazırlanan ve üzerinde ’77 Happy Birthday’ yazan pastayı kesti. Guerrier’e pastadan kesilen ilk dilimi ise Emre Akbaba yedirdi.