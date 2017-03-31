Anadolu Efes durdurulamıyor

Anadolu Efes, THY Euroleague ve Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde son oynadığı toplam 19 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup oldu. Bu süreçte lacivert-beyazlılar Euroleague’de play-offlara kaldı.

Anadolu Efes, son dönemlerde üst üste aldığı galibiyetlerle hem THY Euroleague'de play-offlara kaldı hem de Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde avantajlı konuma geldi.İstanbul'da oynanacak Final-Four'da yer almak isteyen Efes; THY Euroleague'deki son 9 haftada 8 galibiyetle parkeden ayrıldı. Bu sezon 17 galibiyet ve 12 mağlubiyet sonucunda play-offlara kalmayı garantileyen lacivert-beyazlılar; Kızılyıldız, EA7 Olimpia Milano, Baskonia, Unics Kazan, Maccabi FOX Tel Aviv, Zalgiris Kaunas, Fenerbahçe ve Olmypiakos’u yenerken, sadece Brose Baskets Bamberg'e mağlup oldu. Anadolu Efes aldığı bu galibiyetlerle ilk 4'e girebilme şansı da doğdu.

Türkiye liginde son 10 maç kayıp yok

Anadolu Efes, Spor Toto Basketbol Ligi'nde ise bu sezon 23 karşılaşmada sadece 2 mağlubiyet aldı. Efes, ligde son oynadığı 10 karşılaşmadan da galip ayrıldı. En son deplasmanda oynanan Fenerbahçe maçından mağlubiyet alan lacivert-beyazlılar, daha sonra sırasıyla oynadığı Galatasaray Odeabank, Beşiktaş Sompo Japan, İstanbul BBSK, Halk Enerji TED Ankara Koleji, Best Balıkesir, Muratbey Uşak, Tofaş, Demir İnşaat Büyükçekmece, Banvit ve Yeşilgiresun Belediyespor maçlarından galibiyetle ayrıldı.

Euroleague istatistikleri

Euroleague’de Anadolu Efes; 84.2 sayı, 35.7 ribaund ve 18.7 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Lacivert-beyazlılarda Thomas Heurtel 13.2 sayı ortalamasıyla takımını sırtlarken, Honeycutt 7.3 ribaund ve Thomas Heurtel 5.8 asist ortalamasıyla oynuyor.

Türkiye İstatistikleri

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde ise lacivert-beyazlılar; 86.0 sayı, 35.3 ribaund ve 21.2 asist ortalamasıyla dikkat çekti. Ligde Efes'i milli basketbolcu Cedi Osman 14.4 sayı ortalamasıyla sırtlıyor. Diğer istatistik alanlarında ise Bryant Dunston 6.0 ribaund ve Thomas Heurtel 7.3 asist ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.