Antalyaspor’da iki eksik

Antalyaspor sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamlarken takımdan ayrı çalışan Deniz Kadah ile Fornezzi'nin sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği bildirildi.

Antalyaspor sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamlarken takımdan ayrı çalışan Deniz Kadah ile Fornezzi’nin sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceği bildirildi.

Kırmızı beyazlılar, Atilla Konuk Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda koşma ve ısınmayla başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından kırmızı beyazlılar, küçük sahada maç yaptı.

Antrenmana rahatsızlığı nedeniyle Sakıb katılmadı. Rıza Çalımbay’ın dinlendirdiği Sakıb’ın oynayabileceği açıklandı. Dizindeki sakatlık nedeniyle fizyoterapist gözetiminde çalışan Deniz Kadah ile dün antrenmanda sol omzuna isabet eden sert şut nedeniyle ağrı hisseden Fornezzi’nin yarın maçta forma giyemeyeceği belirtildi.