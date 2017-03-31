Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, sahasında yarın Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ligin 26. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak Aytemiz Alanyaspor, yaptığı son idmanla çalışmalarını tamamladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’ndeki idmana, sakatlığı geçen Cenk Ahmet ile ülkesi Haiti Milli Takımı’ndan dönen Donald Guerrier de katıldı.

Isıma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular 2 gruba ayrılarak 8’e 2 top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise dar alanda çift kale taktiksel çalışma yapan futbolcular, son bölümde serbest şut çalışması yaptı.

3 PUAN HEDEFİ

Aytemiz Alanyaspor Sportif Direktörü Taner Savut, antrenman sonrası yaptığı açıklamada çalışmaların verimli geçtiğini söyledi. Kasımpaşa’dan 3 puan alma hedefiyle sahaya çıkacaklarını belirten Savut, “Bursaspor galibiyeti bizim için çok değerliydi. Onun moraliyle Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladık. Millilerimiz çok şükür sağlam döndü, Cenk Ahmet de takımla çalışmalara başladı. Sakat ve cezalımız yok” dedi.

Taner Savut, Kasımpaşa maçının da en az Bursaspor maçı kadar önemli olduğunu söyledi. Savut, “Bütün maçlarımızı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Kasımpaşa ligin iyi ekiplerinden. İyi bir ivme yakaladılar. Kaliteli futbol oynuyorlar. Biz de ligin renkli takımlarından birisiyiz. Güzel bir maç olacak” diye konuştu.

EYMEN BEBEK KAMPANYASI

Maçın bilet gelirlerinin Sakarya’daki SMA (Spinal Musküler Atrofi) hastası 6.5 aylık Eymen Çapkın için başlatılan kampanyaya bağışlanacağını da hatırlatan Savut, şunları söyledi:

“Sakarya benim için özel bir yer. Orada takım kaptanlığı yaptım, şampiyonluk yaşadım. Bu, Türkiye’ye örnek olacak, herkesin destek olması gereken bir kampanya. Siz gelemeseniz bile biyetiniz gelsin, kalbiniz gelsin, biletinizi alın. Eymen bebek için küçük de olsa destek olun. Yavrumuzun rabbim şifasını versin, tüm taraftarlarımızdan hassasiyet bekliyorum.”