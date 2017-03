Bayram Bektaş: Henüz bir şey başarmadık

Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, geride kalan kritik 3 maçı kazanmalarına rağmen henüz hiçbir şeyin bitmediğini hatırlatarak, “Daha bir şey başarmadık. O yüzden futbolcularıma ayaklarının yere basması gerektiğini söylüyorum” dedi.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Elazığspor'da Teknik Direktör Bayram Bektaş, yaptığı açıklamada sahaya gereken mücadeleyi koyarak maçı kazanacaklarını söyledi.

“Şu an tam bir takımız”

Sezon başında transfer yasağı ve silinen puanlardan dolayı sıkıntılı günler geçirdiklerini söyleyen Bayram Bektaş, “Geldikten sonra önümüzde kısa bir süre vardı ve ardından devre arası oldu. Yönetimimizin de tek hedefi devre arasında transfer yasağını açmaktı. Çok güzel hamlelerle de yönetim bunu başardı. O yüzden şu an bulunduğumuz konumun en büyük mimarı yönetimdir. Transferlerin geç katılması bizim için sıkıntıydı ama kısa sürede takıma oturdular. Şu an tam bir takım halindeyiz. Zincirin halkaları birbirine bağlandı. Ancak henüz hiçbir şey bitmedi. 3 haftadır galibiz. Ama daha bir şey başarmadık. O yüzden futbolcularıma ayaklarının yere basması gerektiğini söylüyorum. Çünkü bu ligde her an her şey olabilir. Herkes herkesi yenebilir çünkü futbol sahada oynanıyor” diye konuştu.

“Güzel bir maç olacak”

Uzun yıllar öncesinden başlayan bir Doğu Anadolu derbisinde karşılaşacakları Evkur Yeni Malatyaspor maçını da değerlendiren Bektaş, şunları söyledi:

“Belki tatsız olaylarla başlamış bir rekabet olabilir ama ben hep şunu söylüyorum; ‘Futbol dostluk ve kardeşliktir.' Rekabet sahada olur, saha dışında rekabet olmaz. Biz öyle bir milletiz ki Türk, Laz, Çerkez hepsi birbirine kenetlenebiliyor. Bunun en büyük örneğini de 15 Temmuz'da gördük. O yüzden biz biriz,beraberiz, kardeşiz. Saha dışındaki o kavgaların hiçbir anlamı yok. Taraftarsız futbolun bir anlamı yok. Güzel bir maç olacağını tahmin ediyorum. Taktiğiniz, fiziğini, zekasını sahaya en iyi yansıtan maçı kazanacaktır.”

“PTT 1. Lig mücadele ligidir”

Bu sene çok enteresan bir lig yaşandığının altını çizen tecrübeli teknik adam, “PTT ligi çok değişik bir alandır. PTT 1. Lig'i mücadele ligidir. Çok kaliteli bir kadronuz olabilir ama o mücadeleyi sahaya yansıtmazsanız istediğiniz sonuçları alamazsınız. Dolayısıyla alt sıralardaki takım üstteki takımları gösterdiği mücadeleyle yenebiliyor. Sezon başlarken herkes kapalı kutudur. Ama lig başladıktan sonra zincirin eksik yerlerini görebiliyorsunuz. Devre arası geldiğinde herkes herkesin eksiğini bildiği için ona göre transfer yapıyor. Bu yüzden ligin ikinci yarıları hep çetin geçer. Biz de devre arası 7-8 tane nokta transfer yaparak eksiklerimizi kapamaya çalıştık” şeklinde konuştu.

“Bir aile gibi kenetlendik”

Takım içinde oluşan kenetlenmeye de dikkat çeken Bayram Bektaş, sözlerini şöyle noktaladı:

“Yönetimden, personeline ve taraftarına bir aile gibi kenetlendik. Bunun da tek sebebi iyi sonuçlar. O yüzden böyle devam etmeliyiz. Biz sadece 3 tane kritik maç kazandık ama bir şey başarmadık. Bundan sonraki her maçımıza da kazanmak için çıkacağız. Sahada gereken mücadeleyi verirsek Malatya maçını da kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımız da bizden desteklerini esirgemesinler.”