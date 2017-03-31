Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup alarmı!

Roma’nın kancayı taktığı Oğuzhan Özyakup için Beşiktaş yönetimi harekete geçti. Milli futbolcunun sözleşmesine “20 milyon Euro’ya serbest kalır” maddesi konulacak.

Beşiktaş’ta Oğuzhan Özyakup seferberliği! İtalyan devi Roma, ‘transfer sihirbazı' olarak bilinen ‘Monchi' lakaplı sportif direktör Ramon Rodriguez'i transfer etmesinin ardından Kartal'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup'a kancayı taktı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Ozzi'ye 12 milyon Euro'luk teklif yapılacak. Siyah-beyazlı kulüp, Oğuzhan'ın yuvadan uçmaması için harekete geçti. 2018'de sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcunun mukavelesinde değişikliğe gidilecek. Oğuzhan'a “20 milyon Euro'ya serbest kalır” maddesi konulacak. 24 yaşındaki Oğuzhan, bu sezon ligde ve Avrupa'da 29 maçta forma giydi. Yıldız futbolcu, 3 gol atarken, 4 de asist yaptı.

Şenol Güneş`ten Emre Mor açıklaması Beşiktaş'ın Emre Mor ile temasta olduğu iddialarına Şenol Güneş'ten yanıt geldi. Kurt çalıştırıcı genç oyuncunun şu anda gündemlerinde olmadığını söyledi. İlgili Haberi Oku

Oğuzhan, Avrupa devlerinden gelen tekliflere kulak asmadığını ve Beşiktaş'la üst üste ikinci kez şampiyon olmak istediğini açıkladı.