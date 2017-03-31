Bursaspor deplasmanda kazanmak istiyor

Bursaspor Teknik Direktör Mutlu Topçu, hafta sonu karşılaşacakları Atiker Konyaspor'a karşı uzun süredir deplasmanda galip gelememe serilerine son vermek istediklerini belirterek, "İçeride kaybettiğimiz puanları dışarıda telafi etmek zorundayız. İstikrar yakalamak adına Konyaspor mücadelesi bizim için çok önemli" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada Konyaspor karşılaşmasına iyi hazırlandıklarını söyledi. Milli takıma giden futbolcularla gurur duyduklarını ifade eden Topçu, “Burada kalan futbolcularla güzel bir antrenman programı oldu. Hem fiziksel, hem de taktiksel anlamda iyi bir antrenman yaptığımızı düşünüyorum. Hafta sonu da hem U21 takımını görme adına hem de bizim açımızdan güzel bir hazırlık karşılaşması oldu. Konyaspor maçına iyi hazırlandık. Dün itibariyle bütün takım güzel bir taktik antrenmanı yaptık” dedi.

“İyi bir takıma karşı oynayacağız”

Eksik oyuncular hakkında da bilgi veren Topçu, “Şamil Çinaz cezalı. Faty bugüne kadar çıkmadı, ilk defa bugün takımla birlikte çıkacak. Bilal antrenmanlara birkaç zamandır katıldı. Erdem de son iki gündür çıktı. Bunlar sevindirici haberler. Bunların çıkması hem taktiksel anlamda hem de antrenmanın kalitesi anlamında çok önemli. Stancu, Emre ve Boban'ın sakatlığı söz konusu. Serdar ve Furkan'ın sakatlığı daha ciddi. Onlar da aramıza katılsa daha keyifli olacak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. İçeride kaybettiğimiz puanları dışarıda telafi etmek zorundayız. Biz de bunun bilincindeyiz. İstikrar yakalamak adına Konyaspor mücadelesi bizim için çok önemli” diye konuştu.

“İstikrarlı bir takım haline geleceğiz”

Deplasmanda galip gelememe serilerine son vermek için Konya'ya gideceklerini belirten Topçu, “Uzun zamandır kazanamamak kötü bir olay. İstikrar yakalamak bizim takım için çok önemli. Bu sene özellikle maalesef ikinci yarı çok istikrar yakalayamadık. Özellikle benim üzüldüğüm nokta oydu. Alanyaspor karşılaşması bizim için dönüm noktasıydı. Daha fazla çalışıp bu istikrarı yakalayacağız. Hem deplasmanda uzun süre kazanamama serimizi bozacağız, ondan sonra da istikrarlı bir takım haline geleceğiz” diye konuştu.

“Ozan Can bir çok kulübün listesinde yer alıyordu”

Hollanda doğumlu 18 yaşındaki Ozan Can Kökçü transferine ilişkin de konuşan genç teknik adam, “Scout ekibimiz çok ciddi şekilde transfer konusunda çalışmalar içindeler. Bunun karşılığını alıyoruz. Onur'un Bursaspor'a katkısını görmekteyiz. Hem kısa vadede takımımıza katkı sağlayacak oyunculara bakıyoruz, hem uzun vadede Bursaspor'un geleceğini teminat altına almak için gençlere yatırım yapmak zorundayız. Ozan Can da bunlardan bir tanesi. Bir çok kulübün listesinde yer alıyordu. Tercih için biz ailesiyle de görüştük. Hem tesisleri hem Bursaspor'u kendisine tanıttık. O da seçimini bizden yana kullandı. Dolayısıyla iyi bir oyuncu kazandığımız kanaatindeyim. Gelişimini tamamladığında hem Bursaspor'a hem Türk futboluna katkı sağlayacak kanaatindeyim” şeklinde konuştu.