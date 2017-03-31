Cavanda parasına Avrupa Kupası yolda

Galatasaray’a maliyeti Luis Cavanda’nın bonservisi (1.8 milyon Euro) kadar olan kadın voleybol takımı, Avrupa’da CEV Cup’ta şampiyonluğa koşuyor.

Futbol ve basketbolda yüzü gülmeyen Galatasaray Kulübü’nün gururu bayan voleybol oldu. Dinamo Kazan’ı 3-0 yenen Dişi Aslanlar CEV Cup’ta finale göz kırptı. Voleybol şube sorumlusu Ali Yüce çok eleştirilen başkan Dursun Özbek yönetiminde işini en iyi yapan yönetici olarak dikkat çekti. Avrupa şampiyonluğuna çok yaklaşan Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’nın kulübe yıllık maliyeti 7 milyon TL’den az. Oysa futbolda sadece Trabzon’dan alınan Cavanda’ya ödenen bonservis bedeli 1.8 milyon Euro (Yaklaşık 7 milyon TL)… Yedek kulübesinden çıkamayan Cavanda, yönetimin en çok eleştiri aldığı transferlerden biri… Aslan’ın kızları Pazar günü Rusya’da oynanacak rövanşta 2 set alması durumunda adını finale yazdıracak.

KULÜBENİN GEDİKLİSİ!

Galatasaray’a yaz döneminde transfer olan ve 12 maçta sadece 623 dakika forma giyebilen Cavanda, 6 maçta ilk 11 sahaya çıktı. 27 yaşındaki defans için 1.8 milyon Euro bonservis ödeyen Galatasaray, oyuncuya da 875 bin Euro maaş veriyor. 3 yıllık sözleşmesi olan Cavanda, ligde 6 maçta sakatlığı yüzünden forma giyemezken, 12 maçta ise kulübede oturdu.