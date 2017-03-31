‘Dursun Özbek seçime gitmeli’

Galatasaray tarihinin en başarılı ve efsane başkanı Faruk Süren, Dursun Özbek'e yol gösterdi.

Galatasaray’da genel kurul bitti ama yankıları sürüyor. Kulübün efsane başkanı, UEFA Kupası'nın mimarlarından Faruk Süren, yaşanan son süreci SÖZCÜ'ye değerlendirdi. Süren, mevcut başkan Dursun Özbek'e “Güven tazele” öğüdü verdi.

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İşte Faruk Süren'in sözleri:

“Mali genel kurul'da 2016 faaliyet raporu ve neticeleri incelendi. Bazen yerinde bazen ölçüsü kaçmış tenkitlerde bulunuldu. 43 konuşmacının 40'ı eleştirel anlamda konuştu. Mali örnekler doğruydu. Bu, yönetime yeterli mesaj olmuştur. Neticede ibra edildiler, yeni sezona bakacağız. Şimdi Mayıs 2018'den önce de bir seçim yok. Soyunmak isteyen tabloyu biliyor. Varsa aday olmak isteyen dersine çalışır ve iyi bir ekip kurarak üyelerin karşısına geçer.”

“DURSUN ÖZBEK’E AĞABEY TAVSİYESİ”

“Benim görüşüme göre ise Başkan Özbek, güven tazelemelidir. Mevcut yönetim kurulu 15 kişi olması gerekirken 11'e düştü. 4 yönetim kurulundan, 3 de Sportif A.Ş'den istifa etti. Yani 7 yöneticinin istifa durumu var. Ben başkanın yerinde olsam seçim yenilemesi yaparım. Kendime yeni bir kadro oluştururum ve mayısta kendi ekibimi belirleyerek seçime giderim. Güven tazelemeli. Sayın başkanın müthiş iyi niyetle çalıştığını biliyorum fakat iyi niyet yetmiyor.”

“KENDİLERİ İHRAÇ ETMELİYDİ”

“Hakan Şükür ve Arif Erdem'in oylama şekli yönetimin tecrübesizliğinden oldu. Sorumlular bu işi yönetemedi. Büyük bir suçla suçlanıyorlar ve haklarında takibat var. Genel kuruldan önce yargıya sorulmalıydı. Genel kurula getirme ihtiyacını duyulmamalıydı. Ben olsam, yasal sebeplerden dolayı hepsini ihraç ederdim. 2700 kişiye de 30 Haziran'a kadar süre veririm.”