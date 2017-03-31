Eczacıbaşı VitrA 3-0 Çanakkale BB / Maç özeti

Vestel Venüs Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Çanakkale Belediyespor’u 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, yarı finale yükseldi. Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada turuncu-beyazlıların en skorer isimleri; Jordan Larson (13), Tijana Boskovic (11) ve kaptan Neslihan Demir Güler (9) oldu.
Eczacıbaşı VitrA 3-0 Çanakkale Belediyespor
SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu
HAKEMLER: Ebru Ayata, Mehmet Gül
ECZACIBAŞI VİTRA: Ceylan, Ognjenovic, Hande, Büşra, Boskovic, Larson, (Gülden (L), Gözde, Neslihan, Nilay, Simge, Adams)
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Seda, Jerkov, Sinem, Ceren, Jana, Gözde, (Buse (L), Şule, Ceren Çınar, Elif, Hande)
SETLER: 3-0 (25-22,25-18,25-20)
SÜRE: 82 dakika (27, 27, 28)