Eczacıbaşı VitrA 3-0 Çanakkale BB / Maç özeti

Vestel Venüs Sultanlar play-off çeyrek final rövanş karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, Çanakkale Belediyespor'u konuk etti.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Çanakkale Belediyespor’u 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, yarı finale yükseldi. Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada turuncu-beyazlıların en skorer isimleri; Jordan Larson (13), Tijana Boskovic (11) ve kaptan Neslihan Demir Güler (9) oldu.

Eczacıbaşı VitrA 3-0 Çanakkale Belediyespor

SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu

HAKEMLER: Ebru Ayata, Mehmet Gül

ECZACIBAŞI VİTRA: Ceylan, Ognjenovic, Hande, Büşra, Boskovic, Larson, (Gülden (L), Gözde, Neslihan, Nilay, Simge, Adams)

ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Seda, Jerkov, Sinem, Ceren, Jana, Gözde, (Buse (L), Şule, Ceren Çınar, Elif, Hande)

SETLER: 3-0 (25-22,25-18,25-20)

SÜRE: 82 dakika (27, 27, 28)