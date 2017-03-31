Emre Mor’un menajeri transfer söylentilerine nokta koydu

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’da forma giyen Emre Mor için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray’ın devrede olduğu iddia edilmişti. A Milli Takım’ın genç yıldızı Emre Mor’un menajeri Mustafa Özcan, transfer iddiaları ile ilgili Alman basınına açıklamada bulundu. Özcan, “Emre Türkiye’ye sadece tatile ya da milli takıma gider. Belki 30 yaşından sonra Türkiye’de oynar. Emre yazın Türkiye'ye transfer edilmeyecek. Kendisi işlenmemiş bir elmas ve daha birçok şeyi öğrenmesi gerekiyor” dedi. Mustafa Özcan, genç yıldızın kiralık gönderilmesinin de gündemde olmadığını ifade ederek, en iyi kararı vermek için sezon sonunda Dortmund ile konuşacaklarını söyledi.
Emre Mor’un Borussia Dortmund ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Alman ekibi ile bu sezon 15 maçta forma giyen Emre’nin 1 gol, 2 asisti bulunuyor.