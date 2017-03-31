Eskişehirspor’un eski futbolcusuna şike şoku!

Geçtiğimiz sezon Eskişehirspor forması giyen İspanyol futbolcu Jordi Figueras şike yapmakla suçlanıyor.

İspanya’da Pamplona kenti savcısı, Betis Sevilla’da oynadığı dönemde teşvik primi almak ve bir maçı satmak iddiası ile Figueras hakkında 2 yıl hapis cezası ve 1 milyon 950 bin Euro para cezası istedi. İddianameye göre 2013-2014 sezonunda Osasuna kulübü, küme düşmemek için hem teşvik primi dağıttı hem de şike yaptı. İddianameye göre halen Almanya ikinci liginde Karlsruhe formasını giyen Figueras ve o zamanki iki takım arkadaşı 4-3 galip geldikleri Vallodolid maçında kişi başına 400 bin Euro teşvik primi aldı. Aynı üçlü Betis Sevilla’nın Osasuna’ya 2-1 yenildiği maçta ise şike yapmakla suçlanıyor.

Şike davasında beşi futbolcu olmak üzere 17 kişi suçlanıyor. Figueras yanında suçlanan diğer futbolcular halen Espanyol’un takım kaptanlığını yapan Sergio Garcia, Rayo Vallecano’lu Antonio Amaya, Betisli Jorge Molina ve Osasuna’nın eski kaptanı Patxi Punal. Diğer 14 kişi ise eski yöneticiler. Şike davasında adı geçen Osasuna ve Betis takımları halen ikinci ligde oynuyor.

Figueras, suçsuz olduğunu belirtirken kulübü Karlsruhe de “Futbolcumuza inanmak zorundayız” diye açıklama yaptı.