Fabregas’a yeşil ışık

Sneijder’ı satmayı planlayan Galatasaray, İspanyol futbolcu Fabregas transferinde mutlu sona yakın... Chelsea'nin İtalyan çalıştırıcısı Conte, Fabregas’ı yeni sezonda kadroda düşünmediğini yönetime bildirince devreye Galatasaray girdi.

Galatasaray, bir dünya yıldızına daha sarı-kırmızılı formayı giydirmek için sessiz ama derinden yol alıyor. Teknik Direktör Igor Tudor'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, harekete geçti. Tudor, eski takım arkadaşı olan Chelsea Teknik Direktörü Conte ile Cesc Fabregas için temas kurmuştu. Geçen günlerde Conte, Fabregas ile yeni sezonda yola devam etmek istemediğini ingiliz kulübüne bildirdi. Bu gelişmenin ardından Galatasaray, hemen devreye girdi ve Chelsea yönetiminin kapısını çaldı. İspanyol yıldızı kiralamak isteyen Galatasaray, Fabregas'ın yıllık 5.3 milyon Euro'luk maliyetini karşılayacak.

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Böylece İngilizler, brüt ve bonuslarıyla 10 milyon Euro'yu aşan bir rakamdan kurtulmuş olacak. Tudor faktörü ile sarı-kırmızılıların transferde bir adım önde olduğu belirtilirken Galatasaray, Chelsea'li yöneticilerden cevap beklemeye başladı.