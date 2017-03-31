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Fenerbahçe 3 – 0 Halkbank / Maç özeti

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venüs Sultanlar Ligi Play-off Turu Çeyrek Final serisi 2. maçında Ankara temsilcisi Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.
21:2531 Mart 2017
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Fenerbahçe 3 – 0 Halkbank / Maç özeti

Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final rövanş karşılaşmasında Halkbank, Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup oldu. Çeyrek finalde ilk mücadeleden 3-2 galip ayrılan Fenerbahçe, rövanş maçında da galip gelince yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe 3 – 0 Halkbank

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Erol Akbulut, Tayfun Şener

FENERBAHÇE: Zilio, Bahar Guidetti, Polen Uslupehlivan, Kim Koung, Eda Dündar, Tomkom, (Merve Daşbeler, Melis Yılmaz, Ezgi Dilik, Balkestein, Meliha İsmailoğlu, Ergül Avcı, Şeyma Ercan)

HALKBANK: Seda Uslu, Starcevic, Grigoreva, Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Ceyda Durukan (Derya Çayırgan, Duygu Doğan, Aslıhan Kılıç, Hande Şimşek, Pelin Ilgın)

SETLER: 25-14, 25-13, 25-16

SÜRE : 73 dakika (25, 24, 24)

Son güncelleme: 21:26 | 31.03.2017
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