Fenerbahçe 3 – 0 Halkbank / Maç özeti

Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final rövanş karşılaşmasında Halkbank, Fenerbahçe’ye 3-0 mağlup oldu. Çeyrek finalde ilk mücadeleden 3-2 galip ayrılan Fenerbahçe, rövanş maçında da galip gelince yarı finale yükseldi.
Fenerbahçe 3 – 0 Halkbank
SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Erol Akbulut, Tayfun Şener
FENERBAHÇE: Zilio, Bahar Guidetti, Polen Uslupehlivan, Kim Koung, Eda Dündar, Tomkom, (Merve Daşbeler, Melis Yılmaz, Ezgi Dilik, Balkestein, Meliha İsmailoğlu, Ergül Avcı, Şeyma Ercan)
HALKBANK: Seda Uslu, Starcevic, Grigoreva, Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Ceyda Durukan (Derya Çayırgan, Duygu Doğan, Aslıhan Kılıç, Hande Şimşek, Pelin Ilgın)
SETLER: 25-14, 25-13, 25-16
SÜRE : 73 dakika (25, 24, 24)