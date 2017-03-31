Fenerbahçe aradığı kanat oyuncusunu Almanya’da buldu

Yeni sezonda sol kanada transfer yapacak olan Fenerbahçe, Choupo Moting'in transferini bitirmek üzere. UEFA kısıtlaması nedeniyle maliyeti düşük oyuncuları kadrosuna katmak zorunda olan Kanarya, Schalke 04'te forma giyen ve sezon sonunda kontratı bitecek olan Kamerunlu futbolcunun menajeriyle el sıkıştı. SARI-lacivertlilerin eski oyuncularından Webo da Fenerbahçe'ye yardım etmek için kolları sıvadı. Tecrübeli futbolcu, Moting'i ikna etmek için Fenerbahçe ve İstanbul hakkında bilgiler veriyor.
Kanarya bu transferi gerçekleştirirse bonservis bedeli ödemeyecek. Kamerunlu futbolcu, iki kanadın yanı sıra forvette de görev yapabiliyor.