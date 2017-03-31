Fenerbahçe aradığı kanat oyuncusunu Almanya’da buldu

Sol kanada takviye yapacak olan Fenerbahçe, sezon sonunda Schalke 04’le sözleşmesi sona erecek Choupo Moting’le prensipte anlaştı.

Yeni sezonda sol kanada transfer yapacak olan Fenerbahçe, Choupo Moting'in transferini bitirmek üzere. UEFA kısıtlaması nedeniyle maliyeti düşük oyuncuları kadrosuna katmak zorunda olan Kanarya, Schalke 04'te forma giyen ve sezon sonunda kontratı bitecek olan Kamerunlu futbolcunun menajeriyle el sıkıştı. SARI-lacivertlilerin eski oyuncularından Webo da Fenerbahçe'ye yardım etmek için kolları sıvadı. Tecrübeli futbolcu, Moting'i ikna etmek için Fenerbahçe ve İstanbul hakkında bilgiler veriyor.

Mario Gomez`de sona doğru Emre Mor'la prensipte el sıkışan Fenerbahçe, şimdi yoğun mesaiyi Mario Gomez için harcıyor. Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan Alman golcüyü ikna etmeye çalışan yönetim, Kara Kartal'a büyük çalımatacak. İlgili Haberi Oku

Kanarya bu transferi gerçekleştirirse bonservis bedeli ödemeyecek. Kamerunlu futbolcu, iki kanadın yanı sıra forvette de görev yapabiliyor.