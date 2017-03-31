Fenerbahçe, Karabükspor deplasmanında

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile mücadele edecek. İki takım bu maçla ligdeki 18. karşılaşmalarına çıkacak.

Bu sezon istediği performansı ortaya koyamayan ve şampiyonluk şansı oldukça azalan Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 25 maçta 12 galibiyet, 5 mağlubiyet, 8 beraberlik alarak topladığı 44 puanla lider Beşiktaş'ın 11 puan gerisinde bulunuyor. Kardemir Karabükspor ise 10 galibiyet, 11 mağlubiyet, ve 4 beraberlik sonucu elde ettiği 34 puanla 9. sırada yer alıyor.

Ligde 18. randevu

İki takım, ligde daha önce 17 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerbahçe 12 galibiyet elde ederken, Karabükspor ise rakibini 4 defa mağlup etti. Takımlar 1 karşılaşmada ise birbirine üstünlük sağlayamadı. Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe deplasmanda kazanıyor

Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor arasında Karabük'te oynanan 8 karşılaşmanın 4'ünü sarı-lacivertliler, 3'ünü de kırmızı-mavili takım kazandı. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, Karabük ekibiyle oynadığı son 4 maçta rakip ağlara 14 gol atarken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

Karabük evinde kaybetmiyor

Kardemir Karabükspor, evinde oynadığı son 5 maçı da kazandı. Karabük ekibinin kazandığı bu maçlar arasında 2-1'lik skorlarla Galatarasay ve Beşiktaş galibiyetleri de bulunuyor. Karabükspor, bu maçı da kazanırsa, 2013-2014 sezonunda Sivasspor’dan bu yana evinde üç büyükleri de yenen ilk takım olacak.

2017 Fenerbahçe'ye yaramadı

Fenerbahçe, 2017 yılında oynadığı 9 lig maçında sadece 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 de mağlubiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 12 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü. İstanbul ekibi, son 6 deplasman maçının ise sadece 2'sini kazanabildi.

Fernandao'nun en fazla gol attığı takım Karabükspor

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Atiker Konyaspor karşılaşmasında girdiği ikili mücadelede kolu kırılan Fernandao, bu maçta forma giyemeyecek. Ama istatistiklere baktığımızda sarı-lacivertliler, özellikle bu mücadelede golcü oyuncusunu arayacak gibi gözüküyor. Brezilyalı forvet oyuncusunun lig kariyerinde en fazla gol attığı takım Kardemir Karabükspor. Fernandao, Karabükspor'a karşı oynadığı 3 maçta 6 gol atma başarısı gösterdi.

Düdük Bülent Yıldırım’da

Süper Lig’in 26. haftasında yarın saat 19.00’da Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nda oynanacak mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım’ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Kemal Yılmaz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hakan Ceylan olacak.