Fenerbahçe’ye Karabük’te şok protesto

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Kardemir Karabükspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe, Karabük'e geldi. Fenerbahçe, Karabük'te protestoyla karşılandı.
Öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, kara yolu ile Karabük'ün Safranbolu ilçesine geldi.
Yaklaşık 4 buçuk saat süren yolculuğun ardından akşam saatlerinde konaklayacağı otele gelen takımlarını bir grup taraftar protestolar eşliğinde karşıladı. Takımın otele girişine kadar taraftarlar yönetimi istifaya davet ederek protesto etti.