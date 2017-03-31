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Galatasaray 80- 103 Baskonia / Maç özeti

Galatasaray Odeabank, Euroleague’in 29. hafta maçında ilk dört için mücadele eden Baskiona’yı konuk etti. Galatasaray mücadeleden 80-103 yenik ayrıldı.
21:4731 Mart 2017
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Galatasaray 80- 103 Baskonia / Maç özeti

Euroleague'in 29. haftasında Galatasaray Odeabank, sahasında İspanya temsilcisi Baskonia'yı konuk etti. Avrupa Ligi'nde play-off şansını haftalar önce kaybeden sarı kırmızılı takım, ilk 4 iddiasını devam ettiren Baskonia’ya farklı kaybetti. Maç 80-103 Baskonia üstünlüğü ile sona erdi.

Galatasaray 80 – 103 Baskonia

Salon: Abdi İpekçi Arena

Galatasaray: Diebler xxx 14, Tyus xxx 14, Sinan xxx 12, Daye xx 11, Micov x 8, Pleiss x 7 , Schilb x 6, Preldzic x 3, Göksenin 2

Başantrenör: Ergin Ataman

Baskonia: Tilie xxxx 20, Diop xxx 18, Voigtmann xxx 15, Larkin xx 11, Hanga xx 11, Budinger xx 9, Beaubois x 8, Luz x 6, Blazic x 3, Laprovittola 2

Başantrenör: Sito Alonso

1. Periyot: 21-27 (Baskonia lehine)

Devre: 44-60 (Baskonia lehine)

3. Periyot: 66-80 (Baskonia lehine)

Etiketler
Baskonia euroleague galatasaray
Son güncelleme: 00:39 | 01.04.2017
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