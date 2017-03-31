Galatasaray Bruma’yı satma kararı aldı

Uzun süredir sözleşme uzatmak istediği Bruma’yı bir türlü ikna edemeyen Özbek yönetimi, genç oyuncuyu satılığa çıkardı. Gelecek sezonun sonunda kontratı bitecek Portekizli’yi bedava kaptırmak istemeyen yönetim, 15 milyon Euro getirene Bruma’yı verecek.

Galatasaray'da yeni sözleşme görüşmeleri adeta yılan hikayesine dönen Armindo Bruma'nın sezon sonunda iyi bir teklif gelmesi halinde satılacağı bildirildi.

Menajeriyle yapılan uzun süreli görüşmelerden sonuç alamayan Özbek yönetiminin, gelecek sezonun sonunda serbest kalacak olan genç yeteneği en azından bedavaya kaptırmamak için böyle bir karar aldıkları öğrenildi. 2012-13 sezonunun başında Sporting Lizbon takımından bonuslarla birlikte yaklaşık 11 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Bruma için 15 milyon Euro civarında bir teklif bekleyen Sarı-Kırmızılılar'ın, satış gerçekleştiği takdirde Portekiz kulübüne de 3 milyon Euro ekstra ödeme yapması gerekecek.

Sezon başında 7.5 milyon Euro öneren Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın yanı sıra bazı İngiliz kulüplerinin de ilgilendiği 23 yaşındaki oyuncunun, İngiltere'de oynama hayali biliniyor. Galatasaray yönetimi ise Bruma'yı satarak, yeni sezon öncesi yapılacak transferler için gerekli kaynağı oluşturmayı planlıyor. Sarı-Kırmızılı formayla bu sezon 29 maça çıkan Bruma, 8 gol ve 8 asistle 16 kez skora katkı sağladı.