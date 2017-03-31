Galatasaray’a Fransız savunmacı

Tapusu Manchester City’de bulunan ve Guardiola’nın planları arasında yer almayan Mangala Galatasaray’a yeşil ışık yaktı.

Savunmaya verdiği önem ve öncelik ile bilinen Teknik Direktör Igor Tudor'un transfer listesinde bulunan Eliaquim Mangala'dan iyi haberler geliyor. Parçalı formayı giymeye sıcak bakan 26 yaşındaki Fransız stoperi gelecek sezon için kiralamak isteyen sarı- kırmızılılar, oyuncudan gelen tepki üzerine harekete geçmişti. Oyuncu da kiralık olarak oynadığı Valencia'dan ayrılacağını iletmişti. İspanyol ekibi Avrupa'da oynayamayacağı için sarı-kırmızılılar bir adım öne geçmişti.

`Dursun Özbek seçime gitmeli` Galatasaray tarihinin en başarılı ve efsane başkanı Faruk Süren, Dursun Özbek'e yol gösterdi. İlgili Haberi Oku

Sezon başında Denayer'ı, gelişimini yakından takip etmek için Galatasaray yerine Sunderland'e gönderen İngilizler, Mangala'ya ise izin verecek. Çünkü 26 yaşındaki oyuncu Guardiola'nın gelecek planları arasında bulunmuyor. Harekete geçen yönetim, şimdiden oyuncunun kiralanması için temaslara başlıyor.