Galatasaray’da Muslera takıma dahil oldu

Sarı kırmızılı takımda Uruguay Milli Takımı'ndan dönen Fernando Muslera, takıma dahil oldu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26’ncı haftasında Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda gruplar halinde yapılan topa sahip olma çalışması üzerinde duruldu. Ardından bir grup, savunma pozisyonları üzerine çalışmalar gerçekleştirdi, diğer grup ise hücum çalışmaları yaptı.

Antrenmanın son bölümü öncesinde sarı-kırmızılı takım, orta ve sonuçlandırma çalışması yapıldı. Ana bölümde ise tam sahada 11’e 11 iki takım halinde çift kale maç gerçekleştirildi.

Uruguay Milli Takımı’ndan dönen Fernando Muslera, takıma katıldı. Lionel Carole, takımdan ayrı kondisyonerler eşliğinde özel bir çalışma yaptı. Bruma’nın tedavisine devam edildi.

Galatasaray, Adanaspor karşılaşmasının hazırlıklarını 1 Nisan Cumartesi günü saat 12.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.