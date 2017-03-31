Galatasaray’dan Halit Akçatepe için taziye mesajı

Galatasaray, vefat eden sinema sanatçısı Halit Akçatepe için taziye mesajı yayınladı.

Galatasaray, vefat eden sinema sanatçısı Halit Akçatepe için taziye mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türk sinemasının değerli ismi Halit Akçatepe'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Oynadığı filmlerle Türk halkının gönlünde sarsılmaz bir yer edinen Akçatepe, aynı zamanda Türk sinemasının gelişimine büyük katkı veren isimlerden oldu. Oyunculuğu ile yüzümüzde hiçbir zaman silinmeyecek bir tebessüm bırakan Halit Akçatepe eserleriyle daima anılacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Merhum Halit Akçatepe'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.”