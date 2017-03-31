İnegöl Belediyespor gözünü Avrupa’ya dikti

Voleybol Efeler Ligi’nde normal sezonu 40 puanla 6’ncı sırada bitirerek play-of hakkını kazanan İnegöl Belediyespor erkek voleybol takımı, Avrupa Kupalarına adını yazdırmanın planlarını yapıyor.

Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2009 yılı Aralık ayında kurulan ve henüz 6 buçuk yaşında olan Belediyespor'un güzel işlere imza attığını belirterek, “Voleybol branşı başta olmak üzere diğer branşlarımızla alakalı lisanslı sporcularımız oluştu. Bu durum okul takımlarının başarılarına da yansıdı. Yaz spor okulu ve kış spor okullarıyla beraber özellikle eğitim öğretim hayatı devam eden çocuklarımızın sporla yakınlaşması sağlandı. Başkanlık Kupasıyla bu işler taçlandırılmaya çalışıldı ki bunda da ciddi bir mesafe aldığımızı ve bu noktada şehirde ciddi bir ilgi alaka uyandığını hep birlikte görüyoruz. Pazar günü itibariyle Urfa'da son maçımıza çıktık ve İnegöl Belediyespor olarak 40 puanla 6'ncı sırada sezonu tamamladık” dedi.

Play-off çeyrek final müsabakalarında Ziraat Bankası ile oynanacak kritik iki karşılaşma öncesi takımın durumunun gayet iyi olduğuna dikkat çeken Aktaş, “Takımımıza güveniyoruz. Şimdi gözler play-off maçlarında. Müsait olan herkesi 6 Nisan'da Ankara'daki maça beklediğimizi, 9 Nisan tarihinde de saat 17.00'da muhakkak suretle o coşku ve heyecanı hep birlikte yaşamamız gerektiğini ben bir kez daha ifade etmek istiyorum. İnşallah ilk 4'e kalırız ve Avrupa zaten garanti olmuş olur. Ama kalınmaması halinde de 2'nci 4 için klasmanda oynayacağımız maçlarda 5'incilik halinde yine Avrupa kupaları yapmak mümkün. 6'ncılık halinde de Balkan Kupasından Avrupa Kupalarına eğer derece elde edilirse terfi etmek mümkün. Ben koca koca şehirlerin takımlarının düşmeme korkusuyla, hatta düşerek voleybolla tanıştığı bir ortam içerisinde bu güzel başarıya imza atan ve bu başarıda emeği olan herkesi kutluyorum” dedi.