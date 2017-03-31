Kadınlar basketbolda derbi heyecanı

Galatasaray, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 23. haftasında yarın Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 23. haftasında Galatasaray, yarın saat 15.30'da Abdi İpekçi Spor Salonu’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 22 haftada sarı-lacivertliler; 18 galibiyet, 4 mağlubiyete ikinci sırada yer alırken, sarı-kırmızılılar ise 16 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 77-55 kazandı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Avrupa kupalarında oynanan son 10 maçta sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar rakibini 2 kez mağlup ederken, sarı-lacivertliler ise 8 kez parkeden galip ayrıldı.

İki takım arasında oynanan son 10 maçın sonuçları şöyle:

Türkiye Ligi – Fenerbahçe: 77 – Galatasaray: 55

Türkiye Kupası – Fenerbahçe: 69 – Galatasaray: 61

Türkiye Ligi – Fenerbahçe: 75 – Galatasaray: 62

Avrupa Ligi – Galatasaray: 60 – Fenerbahçe: 71

Avrupa Ligi – Fenerbahçe: 57 – Galatasaray: 56

Türkiye Ligi – Galatasaray: 0 – Fenerbahçe: 20 (Hükmen)

Cumhurbaşkanlığı Kupası – Galatasaray: 48 – Fenerbahçe: 52

Türkiye Ligi – Fenerbahçe: 54 – Galatasaray: 72

Avrupa Ligi – Fenerbahçe: 63 – Galatasaray: 52

Avrupa Ligi – Galatasaray: 59 – Fenerbahçe: 57

İstatistiklerle iki takım

Ligde Galatasaray Odeabank, 76.5 sayı ortalamasıyla oynarken, Fenerbahçe ise 77. 3 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-kırmızılılarda Moriah Elise Jedderson 18.2 sayı ortalamasıyla dikkat çekerken, sarı-lacivertlilerde ise Quigley 16. sayı ortalamasıyla mücadele ediyor.