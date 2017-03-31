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Kadınlar basketbolda derbi heyecanı

Galatasaray, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 23. haftasında yarın Fenerbahçe’yi ağırlayacak.
12:0131 Mart 2017
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Kadınlar basketbolda derbi heyecanı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nin 23. haftasında Galatasaray, yarın saat 15.30'da Abdi İpekçi Spor Salonu’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 22 haftada sarı-lacivertliler; 18 galibiyet, 4 mağlubiyete ikinci sırada yer alırken, sarı-kırmızılılar ise 16 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 77-55 kazandı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Avrupa kupalarında oynanan son 10 maçta sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar rakibini 2 kez mağlup ederken, sarı-lacivertliler ise 8 kez parkeden galip ayrıldı.

İki takım arasında oynanan son 10 maçın sonuçları şöyle:

Türkiye Ligi – Fenerbahçe: 77 – Galatasaray: 55

Türkiye Kupası – Fenerbahçe: 69 – Galatasaray: 61

Türkiye Ligi – Fenerbahçe: 75 – Galatasaray: 62

Avrupa Ligi – Galatasaray: 60 – Fenerbahçe: 71

Avrupa Ligi – Fenerbahçe: 57 – Galatasaray: 56

Türkiye Ligi – Galatasaray: 0 – Fenerbahçe: 20 (Hükmen)

Cumhurbaşkanlığı Kupası – Galatasaray: 48 – Fenerbahçe: 52

Türkiye Ligi – Fenerbahçe: 54 – Galatasaray: 72

Avrupa Ligi – Fenerbahçe: 63 – Galatasaray: 52

Avrupa Ligi – Galatasaray: 59 – Fenerbahçe: 57

İstatistiklerle iki takım

Ligde Galatasaray Odeabank, 76.5 sayı ortalamasıyla oynarken, Fenerbahçe ise 77. 3 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-kırmızılılarda Moriah Elise Jedderson 18.2 sayı ortalamasıyla dikkat çekerken, sarı-lacivertlilerde ise Quigley 16. sayı ortalamasıyla mücadele ediyor.

Etiketler
Fenerbahçe galatasaray
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