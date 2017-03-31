Karşıyaka’nın hentbolcuları şampiyon oldu

Türkiye Hentbol Federasyonu Yıldız Erkek Hentbol Ligi’nde mücadele eden Karşıyaka Belediye Spor Kulübü, 3. etap karşılaşmaları sonunda şampiyonluğa ulaştı.

Yıldız Erkek Hentbol Ligi 3. Etap karşılaşmaları 25-29 Mart tarihleri arasında Manavgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda oynandı. 12 takımın katılımıyla 4 gün devam eden ve nefes kesen karşılaşmalar sonunda Karşıyaka Belediye Spor Kulübü şampiyonluk ipini göğüsleyerek kupanın sahibi oldu. Karşıyaka Belediyespor'un ardından Serik Belediyespor 2'nci, Gümüşhane Belediyespor ise 3'üncü oldu.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Karşıyaka'da sporun her branşını destekliyor, yetenekli gençlerimize başarılı olma imkanı sunuyoruz. Hentbol da önem verdiğimiz branşlardan bir tanesi. Gençlerimizin elde ettiği galibiyetler sonunda şampiyonluğa ulaşması göğsümüzü kabarttı. Sonraki yıllarda da hedefimiz başarı olacaktır” dedi.