Lyon – Beşiktaş maçı öncesi polis alarma geçecek!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Fransız polisinin güvenlik önlemlerini arttırması gündemde... Bunun nedeni ise maçın oynanacağı stadın etrafındaki bölgede çok sayıda Ermeni yaşaması...

Avrupa Ligi’ndeki Olympique Lyon-Beşiktaş maçına 2 haftadan az bir süre kala heyecan tırmanıyor. Mücadeleyi 20 bine yakın Beşiktaşlı seyircinin de statta izleyecek olması ise beraberinde bir dizi sıkı güvenlik önlemlerini beraberinde getireceğe benziyor. Lyon’da yerel bir televizyon olan TLM TV’nin stad yakınlarında maç günü emniyet sorunları temalı yaptığı röportajlar ilgi çekti. Stadın bulunduğu Decines banliyösünün “Küçük Ermenistan” olarak bilindiğini söyleyen TLM, buradan yola çıkarak Ermeniler ve Türkler arasında “sorun yaşanabileceğini” dile getirdi.

YAKLAŞIK 50 BİN TÜRK 100 BİN ERMENİ YAŞIYOR

Lyon ve civarında Türk ve Ermeni vatandaşların çok sayıda olması Fransız polisini de alarma geçirdi. TLM TV’nin dikkat çektiği konu ve endişelerin aksine ise Lyon’da yaşayan işletmeci Türkler oldukça rahat. Sorun yaşanabileceğine dair en güzel cevabı stada yakın restorantı olan Mehmet Demir verdi. Senelerdir bu restorantı işlettiğini söyleyen Demir, 2016 senesinde Avrupa milletler turnuvasında 4 maçın Lyon’da oynandığını, bugüne kadar hiç sorun yaşamadıklarını ifade ederken; “Müşterilerimizin %30-40’ı Ermeni asıllı. Dost içerisinde yaşıyoruz. Hatta bazı Ermeni dostlarımız birer “Beşiktaş taraftarı”. maçı da seyretmeye Beşiktaş taraftarı olarak gelecekler.” dedi. İş anlaşmaları yapmak için Lyon’da bulunduğunu söyleyen Hacı Kaya ise maçın bir dostluk havasında geçmesini temenni etti ve Türkiye’de hangi takımı tutarlarsa tutsunlar bu maçta herkesin Türkiye’nin arkasında olması gerektiğini söyledi.

LYON TARAFTARI: MAÇI FUTBOLCULAR OYNAR

Bir Lyon seyircisi ise Lyon’un ilk maçı 2-0 kazanacağını, rövanş maçından ise berabere kalarak turu atlayacaklarını tahmin etti. Oldukça iddialı olan Lyon taraftarı stadın yarısını Beşiktaş taraftarının dolduracak olmasından çekinmediklerini şu sözlerle dile getirdi:

“Lyon’un maç kazanmak genlerinde var. Biz kazanmak için doğmuşuz. Beşiktaş seyircisinin yaratacağı ortam sıkıntı olmaz. Maçı futbolcular oynar, seyirciler değil”

Olympique Lyon Kulübü Başkanı Jean Michel Aulas Lyon- Beşiktaş Avrupa kupası çeyrek final ilk maçının kapalı gişe oynanacağını hatırlattı. Basına yaptığı açıklamada hafta başında çıkan “çok Beşiktaşlı seyirci gelecek, Lyon seyircisi bilet bulamıyor” polemiğine cevap veren Lyon kulübü başkanı Aulas, 15-20 bin Beşiktaş taraftarı maç için bilet almış olmasına rağmen kendi seyircimiz için yerimiz var, itiraf etmek gerekir ki bilet satışlarının başladığı sırada Türk seyirciler erken davranıp çok bilet aldılar” dedi.