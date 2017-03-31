Mario Gomez’de sona doğru

Emre Mor’la prensipte el sıkışan Fenerbahçe, şimdi yoğun mesaiyi Mario Gomez için harcıyor. Türkiye’ye dönmeye sıcak bakan Alman golcüyü ikna etmeye çalışan yönetim, Kara Kartal’a büyük çalımatacak.

Gelecek sezon yepyeni bir kadroyla mücadele edecek olan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Emre Mor'un menajeri Muzzy Özcan'la el sıkışan sarı-lacivertliler, Borussia Dortmund ile de görüşmelerini hızlandırdı. Genç yıldızı 1 yıllığına kiralamaya çok yakın olan Kanarya'da şimdi ibre Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'e döndü. Yönetim, Almanya'da Gomez ile masaya oturdu. Beşiktaş’ın da istediği iki oyuncu için hızlı davranan Fenerbahçe, Emre Mor'dan sonra Gomez'de de sona yaklaştı. Türkiye'ye dönmeye yeşil ışık yakan tecrübeli golcüyle görüşmeler başladı.

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Gomez, ligde kalma mücadelesi veren Wolfsburg'un, Avrupa kupalarına katılamaması durumunda kontratını tek taraflı feshedebiliyor. Bunu fırsata çevirecek olan yönetim, Alman golcüyü ikna etmek üzere.