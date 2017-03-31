Medipol Başakşehir Akhisar deplasmanında

Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir, yarın saat 13.30'da deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler, 15 galibiyet, 2 mağlubiyet, 8 beraberlik sonucu elde ettiği 53 puanla ligde 2. sırada yer alırken, Manisa ekibi ise 7 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 6 beraberlik sonucu elde ettiği 27 puanla 15. sırada yer alıyor. İki takım Süper Lig'de daha önce 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Başakşehir 5 galibiyet alırken, Akhisar Belediyespor ise rakibini 1 kez mağlup edebildi. 1 müsabakada ise takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı. Ligin ilk yarısındaki maçı turuncu-lacivertli takım 5-1 kazanmıştı.
Akhisar’ın son galibiyeti 2013'te
Akhisar Belediyespor, Medipol Başakşehir karşısında son galibiyetini 9 Şubat 2013'te 2-0'lık skorla almıştı. Yeşil-siyahlı ekip, Süper Lig’de iç sahada oynadığı üç maçta da Başakşehir’e gol atamadı. Buna karşın kalesinde ise 6 gol gördü. Aynı zamanda Manisa ekibi, ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.
Başakşehir'in deplasman performansı
Medipol Başakşehir, deplasmanda oynadığı 12 maçta 7 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 24 puan topladı. İstanbul ekibi, deplasman performansıyla da Beşiktaş'tan sonra ikinci sırada yer alıyor.