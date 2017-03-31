Robin van Persie Karabük’e bileniyor

Galatasaray maçından bu yana fileleri havalandıramayan Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie, “Karabük’ü yenmek zorundayız. Kendimi hazır hissediyorum. Hedefim, bu karşılaşmada gol atıp takımıma katkı sağlamak” dedi.

Ligde uzun süredir fileleri havalandıramayan Fenerbahçe’nin yıldızı Robin van Persie, Karabükspor karşılaşmasında gol atmak istediğini söyledi. En son ligde Galatasaray maçında iki kez ağları sarsan Hollandalı yıldız, “Fizik kondisyon olarak kendimi hazır hissediyorum. Karabükspor maçını kazanmak zorundayız. Ben de bu karşılaşmada hem gol atıp suskunluğumu bozmak hem de takımıma katkı sağlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

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“Hepimiz Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele ediyoruz” diyerek konuşmasını sürdüren Robin van Persie, “Forvet oyuncusunun görevi gol atmak ama futbol bir takım oyunu. Gol attığımızda ya da asist yaptığımızda tabii ki mutlu oluyoruz. Bazen iyi oynarsınız ama gol atamazsınız. Bazen de sahada kötü olursunuz ancak gol atarsınız.Milli arada çok iyi çalıştım. Hedefim Karabük'e gol atarak bu kötü seriyi bozmak” şeklinde konuştu.