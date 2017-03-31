Ronaldo çapkınlık turunda! Whatsapp konuşmaları…

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun Brezilya'nın popo güzeli Erika Canella ile WhatsApp mesajları ortaya çıktı.

Real Madrin’in yıldızı Cristiano Ronaldo’nun Erika Canella’dan romantik bir görüşme istediği ve ancak Brezilyalı modelin bu teklifi geri çevirdiği. Ronaldo’nun da buna çok kızdığı kaydedildi. Ronaldo’nun güzel modele gönderdiği ilk mesajda, “Evime gelmek ister misin? Seni görmek istiyorum ve sana yakın oturuyorum” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Ronaldo’nun mesajına teklifine uçağı olduğu için geç katılmak istemediğini söyleyen güzel model, “Uçağımı kaçırdıktan sonra onunla görüştüm ama bana kaba davrandı ve ben de ona yarım saatlik bir kadın olmadığımı söyledim. Ronaldo’yla çıkmak isterdim ama beni bir cisim gibi gördü” şeklinde cevap verdi.

Portekizli yıldız oyuncunun Georgina Rodriguez ile ciddi bir ilişkiye girmesinin ardından güzel modele bir daha mesaj atmadığı kaydedildi.

Brezilya’nın popo güzeli Erika Canella…