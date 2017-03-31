Sporda küfürü engellemek için şiveli klip çekti

Malatyalı amatör tiyatrocu, arkadaşlarıyla çektiği video klibi ile TFF 1. Lig’de oynanacak Yeni Malatyaspor - Elazığspor derbisi öncesi yeşil sahalarda küfür edilmemesi için çağrıda bulundu.

Malatya’da derbi maç öncesi Ömer Konakçı isimli tiyatrocu, çektiği videoda yerel şivesiyle futbolseverlere küfür etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu. Konakçı ve arkadaşlarının oynadığı klipte, tüm taraftarlara Malatya kayısısı yemeleri konusunda da tavsiyelerde bulunuldu. Klibi değerlendiren Malatya Kültür Sanat ve Turizm (MAKSAT) Derneği Başkanı Seher Çolak, “Malatya taraftarı büyüktür. Küfür etmez, adama kayısı ikram eder. Hem Malatya ağzını yaşatmaya çalıştığından dolayı hem kayısımızın tanıtımına verdiği katkılardan dolayı hem de bu işi yaparken kimseyi kırmamaya çalışması ve argodan uzak durma hassasiyetten dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bilindiği gibi amatör ruhla başlayıp çok çalışarak yakın zamanda profesyonel oyunculuk hayatına geçen Ömer Konakçı 2 sinema filminde oynamış ve sanat yönetmenliği yapmıştır. Bu da bize gurur veriyor” dedi.

Sosyal medyada dolaşan klip hem Elazığ hem de Malatya taraftarların büyük ilgisini görüyor.