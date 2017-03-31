TFF o listeyi açıkladı! En çok Fenerbahçe ödedi

TFF, menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı... Fenerbahçe menajerlere 1 milyon 568 bin Euro ödeme ile listede 1. olurken; Beşiktaş, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Kayserispor, Adanaspor ve Gaziantepspor'un hiçbir ödeme yapmadığı ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulüplerin 2016-2017 sezonunda şubat ayı sonuna kadar futbolcu menajerlerine yaptığı ödemeleri açıkladı.

TFF’nin internet sitesindeki açıklamada, Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatının 11/4. maddesince kulüplerin federasyona gönderdiği belgeler doğrultusunda şubat ayı sonuna kadar yapılan ödemeler paylaşıldı.

Spor Toto Süper Lig’den 11, TFF 1. Lig’den 5, Spor Toto 2. Lig’den 1 ve Spor Toto 3. Lig’den 2 takımın menajerlere ödediği ücretlerin yer aldığı listede, Fenerbahçe 1 milyon 568 bin 520 EURO ile birinci sırada iken Galatasaray ise 940 bin 430 Euro ile 4’üncü sırada yer aldı.

Listede Beşiktaş, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Kayserispor, Adanaspor ve Gaziantepspor yer almadı

Süper Lig’den, federasyona konuyla ilgili bildirimde bulunan diğer kulüplerin menajerlere ödediği ücretler şöyle:

Akhisar Belediyespor: 359 bin 874 lira

Antalyaspor: 106 bin 200 lira + 390 bin Euro

Atiker Konyaspor: 10 bin 836 lira + 30 bin Euro

Aytemiz Alanyaspor: 327 bin 581 lira + 10 bin Euro

Bursaspor: 586 bin 924 lira + 1 milyon 72 bin 847 Euro

Çaykur Rizespor: 591 bin 491 lira

Galatasaray: 940 bin 430 Euro

Kardemir Karabükspor: 559 bin 200 lira + 1 milyon 161 bin 36 Euro

Medipol Başakşehir: 761 bin 252 lira + 655 bin 500 Euro