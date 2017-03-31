Timsah Konyaspor provasını yaptı

Bursaspor, Atiker Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Spor Toto Süper Ligin 26.haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu mücadelenin taktik provasını bugün akşam saatlerinde yaptığı tek çalışma ile devam etti.

Teknik Direktör Mutlu Topçu’nun saha içeresinde yaptığı kısa toplantının ardından yeşil beyazlı futbolcular, ısınmanın ardından pas gelişimini arttırıcı bir çalışma programı yaptı. Bursaspor’da futbolcular antrenmanın son bölümünde Atiker Konyaspor maçının taktik provasını gerçekleştirdi.

Uzun bir sakatlık döneminden sonra Bilal Kısa’nın ardından Erdem Özgenç de takımla birlikte çalışmalara dahil oldu. Yeşil beyazlılarda sakatlıkları devam eden Stancu veJociç düz koşu yaparken, Ricardo Faty bugün ilk kez takımla birlikte çalıştı. Yeşil beyazlılarda Şamil Çinaz ise sarı kart cezalısı olması nedeniyle forma giyemeyecek bir başka isim.

Bursaspor yarın sabah yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek ve öğleden sonra 16.30 uçağı ile Yenişehir’den Konya’ya gidecek.