Ve Hagi ile Alex rakip oluyorlar!

Galatasaray’ın UEFA zaferinin yıldönümündeki etkinlikte sarı-kırmızılı efsaneler, dünya karmasına karşı sahaya çıkacak. Dev maçta iki efsane, Fenerbahçe'nin tarihine geçen Alex ile Galatasaray'ın unutulmaz 10 numarası Hagi ilk kez rakip olacak.

Türk futbolseverlerin yıllardır “Hangisi daha iyi” tartışmalarına konu olan Gheorghe Hagi ile Alex de Souza ilk kez karşı karşıya geliyor. Ezeli rakiplerin tarihine geçen iki yıldız isim, farklı dönemlerde top koşturdukları için hiç rakip olamamışlardı. Şimdi tarihi fırsat geldi.

Sabah gazetesinden Mehmet Özcan’ın haberine göre; Sarı-kırmızılı kulüple organizasyonu düzenleyen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Galatasaray Efsaneleri’ne karşı oluşturmaya başladığı Dünya Karması için Alex’e teklif götürdü. Fenerbahçe efsanesinin de olumlu cevap verdiği öğrenildi. Gösteri maçında Galatasaray Efsaneleri’ni, UEFA Kupası’nı kazanan takım oluşturacak ve Hagi yıllar sonra 10 numaralı formasıyla sahaya çıkacak. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de onur konuğu olarak kulübede yerini alacak. Alex dışında Dünya Karması’nda Drogba, Elmander gibi sarı-kırmızılı taraftarların unutmadığı isimlerin de yer alması bekleniyor. Karabükspor’u çalıştırırken UNDP’den davet alan İgor Tudor da 17 Mayıs’ta sahada olacak.

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Hagi: Galatasaray formasını 1996- 97 sezonundan 2000-01’e kadar 196 kez giyen Hagi, 15 bin 274 dakika sahada kalırken, 73 gol attı, UEFA ve UEFA Süper Kupa’nın yanında 4 lig şampiyonluğu, 2 de Türkiye Kupası kazandı.