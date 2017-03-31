Yeni Malatyaspor ile Elazığspor 9. randevuda

TFF 1. Lig'in 26. haftasında karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor ile Elazığspor, yarın oynayacakları maçla birlikte 9. kez karşılaşacak.

Evkur Yeni Malatyaspor ile Elazığspor 9. randevuda… İstanbul'da oynayacağı Elazığspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Yeni Malatyaspor konakladığı otelde maç saatini beklemeye başladı.

Milli aradan dolayı karşılaşmaya her iki takım da uzun bir çalışma süreciyle hazırlanırken, Yeni Malatyaspor'a bu ara adeta ilaç gibi geldi. Sadık, Ayite, Ferhat, Caner ve Ertaç gibi isimlerin sakatlıklarıyla adeta revire dönen Yeni Malatyaspor bu süreçte 4 oyuncusunu tedavi etti. Ertaç ve Caner tamamen düzelirken, Ayite ve Sadık'ın ufak tefek ağrıları kaldı.

Hücum hattında Eren, Pereira, Dialiba ve İrfan'ın formda olması İrfan Buz'un elini güçlendirirken, orta sahada Sedat'ın eksikliği Yeni Malatyaspor'un en büyük dezavantajı olacak. Bu eksiği avantaja çevirmek isteyen Buz, Murat Yıldırım'a görev vererek orta alanı çabuk geçip rakibi hazırlıksız yakalamayı planlıyor.Ayite ve Sadık'ın kadroda olmalarına karşın 18'de olup olmamalarına teknik heyet maç saatinde karar verecek. Yeni Malatyaspor'un Teknik Direktörü İrfan Buz'un Elazığ'a karşı hiçbir müsabakada kaybetmemiş olması da Malatya temsilcisinin büyük avantajı olacak.

Bu arada iki ezeli rakip çekişmeli müsabakasına bir yenisini daha ekleyecek. Evkur Yeni Malatyaspor ile Elazığspor takımları daha önce 8 kez karşılaştı ve bu maçların 5'inde Elazığspor'un galibiyeti bulunuyor.